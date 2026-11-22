Немецкая армия изменила план переброски войск на учения Grand Eagle 26 в Литву, чтобы не провоцировать Россию. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально силы 10-й танковой дивизии должны были отправиться колонной по дорогам через Польшу, однако технику решили доставить по железной дороге.

По данным источников Bild, решение приняли после консультаций внутри НАТО. В альянсе посчитали, что кадры немецких танковых колонн, открыто движущихся в сторону стран Балтии вблизи границы с Белоруссией, могли бы быть использованы российской стороной в пропагандистских целях и стать лишним раздражителем.

Представитель НАТО по военным вопросам сообщил газете, что НАТО отрабатывает сценарии, максимально приближенные к реальным, как никогда за долгое время. Все маневры постоянно пересматриваются, чтобы определить, следует ли скорректировать процедуры для достижения необходимого уровня сдерживания и предотвращения ненужных провокаций.

В ответ на запрос о переходе с автомобильного на железнодорожный транспорт министерство обороны Германии заявило, что смена вида транспорта "не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможна и в реальной чрезвычайной ситуации".

В настоящее время около 1800 военнослужащих и более 750 единиц техники проходят подготовку в Литве в рамках учений Grand Eagle 26. Одной из целей учений является быстрая переброска немецких вооруженных сил на восточный фланг НАТО.