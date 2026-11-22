https://news.day.az/world/1876269.html Масштабный пожар на популярном курорте Африки - ВИДЕО На одном из самых популярных курортов Африки острове Занзибар в Танзании случился сильный пожар, частично сгорели шесть отелей и курортных комплексов в регионе Нунгви. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Масштабный пожар на популярном курорте Африки - ВИДЕО
На одном из самых популярных курортов Африки острове Занзибар в Танзании случился сильный пожар, частично сгорели шесть отелей и курортных комплексов в регионе Нунгви.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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