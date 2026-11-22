Мероприятия, организованные в городе Газах в рамках Спортивного фестиваля, завершились. Заключительный день праздника в "Спортивной столице" Азербайджана 2026 года запомнился встречами со спортсменами, показательными выступлениями в различных видах спорта и концертной программой.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, послы спорта 2026 года Вяфа Мусаева, Айнур Юсуфова и Эльчин Асадов встретились с участниками фестиваля у костра.

В теплой и непринужденной атмосфере послы пообщались со спортсменами и ответили на их вопросы.

Известный блогер Руслан Асланов также встретился с молодежью и ответил на интересующие вопросы.

Спортивная программа продолжилась в парке Гейдара Алиева, где проходил фестиваль. Представители различных видов спорта продемонстрировали свои технические навыки в рамках показательных выступлений. Кроме того, были организованы соревнования.

Всего в фестивале приняли участие спортсмены в возрасте 13-15 лет, представлявшие 24 вида спорта.

В рамках мероприятия также прошли тренинги по оказанию первой медицинской помощи, военно-патриотическому воспитанию, вокалу, макетированию, спасательному делу, конституции, скаутингу, деятельности Национального антидопингового агентства (AMADA) и искусственному интеллекту (AI).