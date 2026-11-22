Пятилетний ребенок скончался от кори в штате Вирджиния, граничащем с Вашингтоном. Это первый зарегистрированный в штате случай смерти от этого заболевания с 1978 года. Об этом сообщило министерство здравоохранения штата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти отмечают быстрый рост заболеваемости: большинство новых случаев выявлено в округах центральной части штата. О смертях от кори сообщали Пенсильвания, Висконсин и Нью-Йорк. Всего по стране зарегистрировано 12 летальных случаев.

По состоянию на 21 ноября 2026 года в Вирджинии выявлено 220 случаев кори. Это максимальный показатель с 1988 года.

До этого США утратили статус страны, искоренившей корь, на фоне роста заболеваемости. Отмечается, что с 2000 года, когда корь объявили ликвидированной в стране, ежегодно происходили вспышки заболевания.

Их связывали с людьми, которые завезли вирус из-за рубежа. Однако благодаря защите населения, обеспечиваемой высоким уровнем вакцинации, эти вспышки обычно были небольшими и кратковременными.