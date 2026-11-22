https://news.day.az/officialchronicle/1876249.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Ливана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ливанской Республики Джозефу Ауну по случаю Дня независимости Ливана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: Уважаемый господин Президент...
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Ливана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ливанской Республики Джозефу Ауну по случаю Дня независимости Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Ливанской Республики.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу Ливана - мира и благополучия.
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