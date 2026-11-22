Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ливанской Республики Джозефу Ауну по случаю Дня независимости Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Ливанской Республики.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу Ливана - мира и благополучия.