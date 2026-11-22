https://news.day.az/azerinews/1876241.html Aparıcı Xəyalə ilə Rilaya qəzaya düşdülər - VİDEO Müğənni Rilaya Hüseynzadə ilə keçmiş aparıcı Xəyalə Hüseyinli yol-nəqliyyat hadisəsi ilə üzləşiblər. Milli.Az-ın məlumatına görə, hadisə barədə məlumatı hər iki şəxs sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Onlar qəzadan sonra yaranan vəziyyəti əks etdirən görüntülərlə yanaşı, zədələnmiş avtomobilin görüntüsünü də izləyiciləri ilə bölüşüblər.
Aparıcı Xəyalə ilə Rilaya qəzaya düşdülər - VİDEO
Müğənni Rilaya Hüseynzadə ilə keçmiş aparıcı Xəyalə Hüseyinli yol-nəqliyyat hadisəsi ilə üzləşiblər.
Milli.Az-ın məlumatına görə, hadisə barədə məlumatı hər iki şəxs sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Onlar qəzadan sonra yaranan vəziyyəti əks etdirən görüntülərlə yanaşı, zədələnmiş avtomobilin görüntüsünü də izləyiciləri ilə bölüşüblər.
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