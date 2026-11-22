Четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 21-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 - Гран-при Лас-Вегаса. На протяжений всей гонки Ферстаппен боролся за лидерство с Джорджем Расселлом, Исаком Хаджаром, Андреа Кими Антонелли и Ландо Норрисом и в итоге оказался сильнее, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Незадолго до финиша Расселл в борьбе с Антонелли вылетел с трассы и уткнулся в отбойник, из-за чего откатился со второго места в конец десятки. Исак Хаджар выбыл из очковой зоны после поломки переднего антикрыла и вынужденного дополнительного пит-стопа.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 50 кругов.

2. Ландо Норрис ("Макларен") + 0.639.

3. Оскар Пиастри ("Макларен") +1.529.

4. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +2.574.

5. Пьер Гасли ("Альпин") +2.927.

6. Франко Колапинто ("Альпин") +7.955.

7. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +12.795.

8. Карлос Сайнс ("Уильямс") +12.938.

9. Джордж Расселл ("Мерседес") +13.192.

10. Шарль Леклер ("Феррари") +17.554.

11. Нико Хюлькенберг ("Ауди") +22.720.

12. Габриэл Бортолето ("Ауди") +28.602.

13. Оливер Берман ("Хаас") +28.843.

14. Исак Хаджар ("Ред Булл") +36.488.

15. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +36.588.

16. Рафаэл Камара ("Хаас") +47.814.

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1:08.353.

18. Валттери Боттас ("Кадиллак") +1:13.673.

19. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг.

20. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") - сход.

21. Серхио Перес ("Кадиллак") - сход.

22. Алекс Албон ("Уильямс") - не стартовал.