Бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что война между США и Ираном может продлиться до 2029 года. Его слова приводит телеканал NewsNation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ну, это точно продлится до 2027 года... вопрос в том, продолжится ли это в 2028 и даже 2029 годах? Верно, и все зависит от стратегии", - сказал Эспер.

Он сообщил, что выступает за "экономическую блокаду" Ирана, которую проводит президент США Дональд Трамп.

Для ее реализации "необходима очень терпеливая, дисциплинированная стратегия, ориентированная на международное сотрудничество", указал военный. По его словам, нужно "постепенно подавлять сопротивление иранцев, чтобы в конечном итоге они сели за стол переговоров и представились убедительным образом".

При этом Эспер подчеркнул, что реализация этого плана "займет много времени".