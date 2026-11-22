В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, который расположен на острове Кюсю в префектуре Кагосима. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно в тысячу метров над кратером и двигался в направлении на юго-восток.

В районе вулкана действует третий уровень опасности, который предусматривает запрет на приближение к опасным участкам и восхождения.

Сакурадзима - один из самых активных вулканов не только в Японии, но и в мире. До 1914 года он находился на отдельном острове, но после мощного извержения потоки лавы соединили его с полуостровом Осуми. Вулкан состоит из трех вершин - Китадакэ (1117 м), Накадакэ (1060 м) и Минамидакэ (1040 м).