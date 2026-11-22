Американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, благополучно приводнился в Тихом океане, завершив 35-ю коммерческую миссию на Международной космической станции. Об этом компания сообщила в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Приводнение Dragon подтверждено. 35-я коммерческая миссия SpaceX на МКС завершена", - говорится в посте.

Корабль прибыл на станцию 15 октября, доставив на орбиту более 2,8 тонны грузов, в том числе материалы для изучения влияния микрогравитации на рост и функционирование трехмерных моделей сердечной ткани. От МКС Cargo Dragon отстыковался 20 ноября в 20:05 по московскому времени, а спустя более суток приводнился у побережья Калифорнии, вернув на Землю результаты научных экспериментов, проведенных на станции.

Помимо Cargo Dragon, американские грузы на МКС доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman, однако они, в отличие от Dragon, при возвращении сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, собранным на станции.