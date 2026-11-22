23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, а в горных районах Азербайджана - снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможно кратковременное усиление осадков. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-12 ° тепла, днем - 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможно кратковременное усиление осадков.

Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах составит ночью 5-9° тепла, днем - 15-19° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-9° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az