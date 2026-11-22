Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы во время вечеринки в городе Парма в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox 8,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным правоохранителей, среди погибших двое взрослых мужчин и 17-летняя девушка. Их личности пока не установлены. Подозреваемый находится под стражей.

"Четвертая жертва, взрослая женщина, получила огнестрельное ранение в ногу", - говорится в материале.

Уточняется, что стрельба произошла во время вечеринки в честь будущего ребенка.