https://news.day.az/world/1876213.html Стрельба в США, есть погибшие - ВИДЕО Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы во время вечеринки в городе Парма в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox 8,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным правоохранителей, среди погибших двое взрослых мужчин и 17-летняя девушка. Их личности пока не установлены.
Стрельба в США, есть погибшие - ВИДЕО
Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы во время вечеринки в городе Парма в штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox 8,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным правоохранителей, среди погибших двое взрослых мужчин и 17-летняя девушка. Их личности пока не установлены. Подозреваемый находится под стражей.
"Четвертая жертва, взрослая женщина, получила огнестрельное ранение в ногу", - говорится в материале.
Уточняется, что стрельба произошла во время вечеринки в честь будущего ребенка.
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