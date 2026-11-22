Нынешний энергетический курс Германии может иметь тяжелые последствия для экономики и общества, считают эксперты аналитического центра Republik 21. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на исследование организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Общество и экономика не переживут энергетический переход", - говорится в выводах аналитиков.

По их оценкам, затраты на реализацию нынешней энергетической политики к 2045 году составят от €10 трлн до €13,8 трлн.

Авторы исследования критикуют отказ от атомной и угольной энергетики, а также недостаток новых генерирующих мощностей. Кроме того, они указывают на растущую зависимость Германии от импорта из Китая и предупреждают о возможных отключениях электроэнергии в случае перебоев с поставками.