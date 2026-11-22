В Китае установили семиметровую статую Криштиану Роналду. Необычный памятник появился на знаменитой улице Нанкин в Шанхае.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, открытый памятник представили как самую высокую в мире статую Роналду.

Футболист изображен в седьмом номере сборной Португалии и празднует гол своим знаменитым жестом "Siu".

В церемонии открытия приняли участие старший брат Роналду Угу Авейру и его близкий друг Мигел. Вместе с болельщиками они повторили знаменитое празднование гола португальца.

Статуя установлена перед недавно открывшимся в Шанхае музеем CR7. Его площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров, а экспозиция разделена на 10 тематических зон. Здесь представлены завоеванные Роналду награды, игровые футболки, бутсы и другие предметы, связанные с его карьерой.

Примечательно, что статуя будет временной. Ее планируют оставить на обозрении до конца декабря, а сам музей должен проработать один год.