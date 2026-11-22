https://news.day.az/society/1876259.html В Гяндже в ДТП пострадали два человека В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марок Mercedes и Ford Transit, двигавшихся по дороге. В результате ДТП пострадали 16-летняя Г. Мамедова и 14-летний Э. Мамедов. Пострадавшие были госпитализированы.
В Гяндже в ДТП пострадали два человека
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марок Mercedes и Ford Transit, двигавшихся по дороге.
В результате ДТП пострадали 16-летняя Г. Мамедова и 14-летний Э. Мамедов.
Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб. По факту проводится расследование.
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