В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марок Mercedes и Ford Transit, двигавшихся по дороге.

В результате ДТП пострадали 16-летняя Г. Мамедова и 14-летний Э. Мамедов.

Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб. По факту проводится расследование.