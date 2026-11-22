В октябре инфляция в Великобритании ускорилась и достигла самого высокого уровня за год после резкого роста счетов за электроэнергию и цен на автомобильное топливо. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что потребительские цены выросли на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше показателя в 3,5 процента, который фиксировали в сентябре.

Инфляция в секторе услуг, показатель внутреннего давления, за которым внимательно следит Банк Англии, осталась на уровне 3,7 процента. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, также осталась неизменной, на уровне 2,8 процента.

Как отметило The Guardian, британские домохозяйства готовятся к более холодным зимним месяцам, а расходы на газ и электроэнергию резко растут. Цены на топливо для автомобилистов выросли на 33,2 процента в годовом исчислении, что является самым большим показателем с июля 2022 года.