https://news.day.az/society/1876264.html

К сведению водителей - Завтра...

На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночные и утренние часы 23 ноября в некоторых горных и предгорных районах из-за осадков и тумана видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.