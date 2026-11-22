В Вокальной музыкальной школе Фидан Гаджиевой в рамках III Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой состоялся концерт "Два искусства, одна душа" (İki sənət, bir ruh), участницами которого стали наши соотечественницы, проживающие и работающие в России, лауреаты международных конкурсов Милана Гумбатзаде и Динара Махмудова, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Вечер стал очередной возможностью представить публике молодых исполнительниц, объединённых любовью к классической музыке, преданностью вокальному искусству и азербайджанскими культурными корнями. Поддержка и популяризация молодых талантов, создание возможностей для их творческого развития и выхода на профессиональную сцену - одна из главных целей фестиваля. Выступления молодых исполнителей позволяют представить новые имена в мире классической музыки и открыть зрителям перспективных представителей вокального искусства.

Динара Махмудова - родилась в Санкт-Петербурге. Она окончила Пражскую консерваторию имени Яна Дейла (Чехия), в настоящее время обучается в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ). Творческий путь Динары - вдохновляющий пример преодоления трудностей и профессионального становления. Будучи незрячей исполнительницей, она своим искусством доказывает, что подлинный талант не знает границ и способен преодолевать любые препятствия.

Милана Гумбатзаде - родилась в Баку, выросла в российском Оренбурге. Студентка Института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, лауреат международных конкурсов. Музыкой занимается с детства и, по её словам, всегда знала, что станет оперной певицей.

В концертную программу вошли произведения классического и вокального репертуара композиторов Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, А. Дворжака, Дж. Гершвина, Д. Вольфа, Дж. Россини, М. Магомаева, Фернандеса, С. Рустамова, К. Дебюсси и К. Караева.

В концертной программе также выступила сама организатор и руководитель фестиваля, народная артистка Фидан Гаджиева.

Отметим, что III Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой приурочен к 50-летию народной артистки Азербайджана и 30-летию её творческой деятельности. Впервые в истории Азербайджана фестиваль классического искусства такого масштаба проходит на протяжении трёх месяцев - с 7 сентября по 7 декабря. Финальный вечер состоится во Дворце Гейдара Алиева.

В рамках фестиваля представлено около 30 музыкальных и культурных мероприятий, которые проходят не только в Баку и регионах Азербайджана, но и на международных площадках Европы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.