https://news.day.az/azerinews/1876270.html Sabah meteohəssas insanlarda narahatlıq yaranacaq Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, Noyabrın 23-də Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Sabah meteohəssas insanlarda narahatlıq yaranacaq
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən xəbərə görə, Noyabrın 23-də Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
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