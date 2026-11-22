Состояние технического директора и сооснователя Oracle Ларри Эллисона сократилось более чем на $5 млрд, поскольку акции его компании упали более чем на 7%. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Состояние Эллисона, по оценкам, сократилось на 7,9 миллиарда долларов до 140,8 миллиарда долларов, он опустился на три позиции в списке миллиардеров Forbes в режиме реального времени с вечера четверга, и его обогнали наследники Walmart Роб и Джим Уолтон, а также Амансио Ортега, соучредитель Inditex, материнской компании Zara", - говорится в сообщении.

Состояние Эллисона за последние три месяца сократилось примерно на $40 млрд.

Oracle - американская технологическая корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков корпоративного ПО, облачных сервисов и серверного оборудования. Ее акции достигли максимума в $319 в сентябре 2025 года на фоне расширения портфеля заказов на облачные услуги и роста выручки от облачной инфраструктуры. Однако после публикации финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2026 год в июне инвесторы стали все более настороженно относиться к растущим капитальным затратам Oracle и долгу в размере около $125 млрд, накопленному компанией в результате вложения средств в инфраструктуру и микросхемы для искусственного интеллекта.

На фоне этого акции компании опустились на 7,5% ($102), достигнув самого низкого уровня с января 2024 года.