"Нефтчи" одержал выездную победу над "Араз-Нахчываном" со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата Азербайджана по футболу. Встреча, прошедшая на городском стадионе Шамахы, завершилась с четырьмя забитыми мячами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинская команда открыла счет на 19-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

После перерыва "Нефтчи" увеличил преимущество. На 70-й минуте Драголюб Савич довел счет до 2:0. Еще через пять минут Густаво Клисман оформил дубль и сделал счет 3:0.

На 82-й минуте защитник "Нефтчи" Руфат Аббасов отправил мяч в собственные ворота, сократив отставание хозяев поля - 1:3.

Больше голов в матче забито не было, и команда Юрия Вернидуба завоевала очередные три очка.

Благодаря этой победе "Нефтчи" довел количество набранных очков до 27 и поднялся на первое место. "Араз-Нахчыван" с четырьмя очками остался на последней строчке и по-прежнему не может одержать первую победу в сезоне.

Отметим, что в матче второго тура нынешнего сезона бакинская команда также обыграла "Араз-Нахчыван" - 5:0. Таким образом, "Нефтчи" одержал четвертую подряд победу над этим соперником.