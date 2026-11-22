В Грузии обстреляли автомобиль азербайджанского бизнесмена
В селе Гараджалар Гардабанского района Грузии произошел вооруженный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, был обстрелян автомобиль азербайджанского бизнесмена Дурича Гаджиева.
Инцидент произошел в тот момент, когда бизнесмен возвращался домой вместе со своими малолетними детьми. В результате происшествия никто не пострадал.
Предполагается, что вооруженное нападение произошло на почве финансового спора.
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что в связи с инцидентом задержан один человек. Он обвиняется в соучастии в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию второго лица, причастного к происшествию.
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