В селе Гараджалар Гардабанского района Грузии произошел вооруженный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, был обстрелян автомобиль азербайджанского бизнесмена Дурича Гаджиева.

Инцидент произошел в тот момент, когда бизнесмен возвращался домой вместе со своими малолетними детьми. В результате происшествия никто не пострадал.

Предполагается, что вооруженное нападение произошло на почве финансового спора.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что в связи с инцидентом задержан один человек. Он обвиняется в соучастии в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию второго лица, причастного к происшествию.