К середине ноября 2026 года продажи товаров для выживания у американского ретейлера Survival Frog выросли на 450 процентов. Об этом сообщает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам основателя и гендиректора компании Байрона Уокера, большинство недавних покупателей совершали покупки впервые. В первую очередь американцы бросились скупать продукты, в том числе мясные консервы, а также радиоприемники, солнечные генераторы, аккумуляторы и фильтры для воды.

"Похоже, теперь это стало гораздо более массовым явлением. Нельзя включить новости и не услышать о новой кибератаке или технологическом сбое", - пояснил Уокер.

Аналогичным образом паника растет и в Европе - местные власти на фоне рисков ЧС советуют гражданам делать запасы первой необходимости. Так, Еврокомиссия рекомендовала жителям ЕС быть готовыми самостоятельно обеспечивать базовые потребности в течение первых 72 часов после начала чрезвычайной ситуации. "Когда случается катастрофа, первые часы могут иметь решающее значение. Подготовка начинается в наших домах, в наших школах, в наших общинах", - указала еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Хаджа Лабиб.