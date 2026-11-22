Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси бросил мяч в лицо форварда "Коламбус Крю" Гонсало Тапии во время первого матча плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма, когда "Интер Майами" проигрывал 0:1. Месси собирался быстро вбросить мяч из аута, однако Тапия находился слишком близко и мешал ему. В ответ аргентинец с короткой дистанции бросил мяч в лицо соперника, после чего чилиец упал на газон.

Главный арбитр Аллен Чапмен показал желтые карточки обоим футболистам. По его объяснению, сила броска была незначительной, а действия Месси не достигли уровня агрессивного поведения, который требовал бы удаления.

Главный тренер "Коламбуса" Лоран Куртуа не согласился с решением судьи. "Все знают, что он заслужил больше чем желтую карточку. Это просто очень печально", - заявил он после матча.

Тапия в этой встрече оформил дубль, а "Коламбус Крю" выиграл первый матч серии до двух побед. Ответная игра состоится в ночь на 28 ноября.