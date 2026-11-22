Более 60 членов экипажа круизного лайнера Odyssey компании Villa Vie Residences уже несколько недель не могут покинуть судно, стоящее на якоре у берегов Сингапура. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, пассажиры сошли на берег в Камбодже 27 октября, получив уведомление об остановке круиза всего за несколько часов. Однако на борту все еще остаются от 63 до 67 членов экипажа. Сам лайнер арестован по решению суда из-за финансовых претензий кредиторов к компании.

Два сотрудника судна рассказали изданию о тяжелых условиях пребывания на борту. По их словам, в некоторых каютах не работает кондиционирование, температура превышает 32 градуса, регулярно пропадает интернет, а прачечная и бар для экипажа закрыты. Особенно тяжело, как утверждают собеседники издания, переносить неопределенность и невозможность связаться с близкими. Один из членов экипажа заявил, что чувствует себя забытым, другой назвал жизнь на судне "адом".

Сооснователь Villa Vie Микаэль Петтерсон признал, что условия не идеальны, но отверг утверждения о невыносимой обстановке. По его словам, для перевода лайнера с якорной стоянки к причалу, откуда экипаж сможет сойти на берег, требуется разрешение судебного пристава Сингапура.