Судоходство в Ормузском проливе снизилось
В результате активизации военной деятельности Ирана в Персидском заливе за последнюю неделю в Ормузском проливе и прилегающих районах атакам подверглись не менее 25 танкеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, рост числа атак происходит на фоне морской блокады Ирана со стороны США и введенных против Тегерана экономических санкций.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов и атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов по американским военным объектам в Бахрейне. Тегеран утверждает, что в результате атак были уничтожены две радиолокационные станции систем противовоздушной обороны Patriot.
Власти Бахрейна, в свою очередь, сообщили, что в результате иранской атаки на гражданском промышленном объекте произошел пожар.
Иранские военные также заявили о повреждении американского истребителя F-16. Центральное командование Вооруженных сил США опровергло эту информацию.
По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), с 12 по 18 ноября через Ормузский пролив прошли 263 судна. Это на 15% меньше, чем за предыдущую неделю. За тот же период число нефтяных танкеров, прошедших через пролив, сократилось с 52 до 37.
Эксперты считают, что, наращивая интенсивность атак, Тегеран пытается оказать давление на США и их региональных союзников, чтобы вынудить Вашингтон отказаться от экономической блокады.
Вице-президент Института Куинси Трита Парси заявил, что продолжение морской блокады со стороны США повышает риск военной эскалации в регионе.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении достичь долгосрочного соглашения с Ираном, исключающего возможность получения им ядерного оружия.
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