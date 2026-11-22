В результате активизации военной деятельности Ирана в Персидском заливе за последнюю неделю в Ормузском проливе и прилегающих районах атакам подверглись не менее 25 танкеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, рост числа атак происходит на фоне морской блокады Ирана со стороны США и введенных против Тегерана экономических санкций.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов и атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов по американским военным объектам в Бахрейне. Тегеран утверждает, что в результате атак были уничтожены две радиолокационные станции систем противовоздушной обороны Patriot.

Власти Бахрейна, в свою очередь, сообщили, что в результате иранской атаки на гражданском промышленном объекте произошел пожар.

Иранские военные также заявили о повреждении американского истребителя F-16. Центральное командование Вооруженных сил США опровергло эту информацию.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), с 12 по 18 ноября через Ормузский пролив прошли 263 судна. Это на 15% меньше, чем за предыдущую неделю. За тот же период число нефтяных танкеров, прошедших через пролив, сократилось с 52 до 37.

Эксперты считают, что, наращивая интенсивность атак, Тегеран пытается оказать давление на США и их региональных союзников, чтобы вынудить Вашингтон отказаться от экономической блокады.

Вице-президент Института Куинси Трита Парси заявил, что продолжение морской блокады со стороны США повышает риск военной эскалации в регионе.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении достичь долгосрочного соглашения с Ираном, исключающего возможность получения им ядерного оружия.