Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U14 завершила учебно-тренировочный сбор в Белграде. В рамках подготовки молодые баскетболисты провели три контрольных матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская команда встретилась с ровесниками из сербских баскетбольных клубов KK Cerak Beograd, "Партизан" и "Црвена Звезда".

В трех встречах сборная Азербайджана одержала одну победу и потерпела два поражения.

Во время сбора молодые баскетболисты получили международный игровой опыт и прошли полезную проверку перед будущими соревнованиями.