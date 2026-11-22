https://news.day.az/sport/1876276.html Сборная Азербайджана по баскетболу U14 провела три матча в Сербии Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U14 завершила учебно-тренировочный сбор в Белграде. В рамках подготовки молодые баскетболисты провели три контрольных матча.
Сборная Азербайджана по баскетболу U14 провела три матча в Сербии
Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U14 завершила учебно-тренировочный сбор в Белграде. В рамках подготовки молодые баскетболисты провели три контрольных матча.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанская команда встретилась с ровесниками из сербских баскетбольных клубов KK Cerak Beograd, "Партизан" и "Црвена Звезда".
В трех встречах сборная Азербайджана одержала одну победу и потерпела два поражения.
Во время сбора молодые баскетболисты получили международный игровой опыт и прошли полезную проверку перед будущими соревнованиями.
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