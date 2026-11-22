В автомобилях Honda и Toyota нашли серьезные неисправности
Honda и Toyota одновременно объявили об отзыве около 1,6 млн автомобилей в США из-за риска взрыва нагнетателей подушек безопасности Takata. Об этом сообщает Reuters. Honda отзывает 810 592 машины, Toyota - 314 тыс. в США (790 тыс. по всему миру), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
У Honda отзыв затрагивает Accord 2013 года, Civic и CR-V 2012-2013 годов, а также Acura ILX и RDX 2013 года - машины, проданные или зарегистрированные в 14 жарких и влажных штатах и территориях США, включая Калифорнию, Флориду, Техас, Гавайи, Пуэрто-Рико и Гуам. В этих нагнетателях есть влагопоглощающий материал, но мониторинг выявил потенциальную деградацию топлива в некоторых устройствах. Случаев аварий или травм не зафиксировано.
С 2009 года дефектные нагнетатели Takata без влагопоглощающего материала стали причиной как минимум 28 смертей и более 400 травм в США, не менее 20 смертей пришлись на автомобили Honda.
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