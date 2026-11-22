Космический аппарат BepiColombo успешно вышел на орбиту Меркурия. Об этом Европейское космическое агентство (ESA) сообщило на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально BepiColombo вышел на вытянутую эллиптическую орбиту с параметрами примерно 590 на 11 640 км. Аппарат подошел к Меркурию с ночной стороны.

Торможение обеспечили четыре двигателя европейского орбитального модуля MPO: они включились при подлете к южному полюсу Меркурия и работали около 37 минут, пока станция не была захвачена гравитацией планеты.

Миссия, запущенная в октябре 2018 года, стала второй в истории после аппарата NASA MESSENGER, в ходе которой исследовательскому аппарату удалось стать искусственным спутником самой близкой к Солнцу планеты.

BepiColombo - совместный проект ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В состав миссии входят европейский модуль Mercury Planetary Orbiter (MPO) для изучения поверхности, состава и внутреннего строения планеты, а также японский Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), который займется магнитным полем и взаимодействием Меркурия с солнечным ветром.

9-10 декабря два модуля разделятся. После этого BepiColombo станет первой миссией, одновременно работающей на орбите Меркурия двумя аппаратами. Выход MPO на финальную орбиту ожидается к марту 2027 года, а начало исследовательских операций запланировано на апрель 2027 года.

Меркурий остается одной из наименее изученных планет Солнечной системы. Условия на его поверхности экстремальны: днем температура достигает +450°C, а ночью опускается до -180°C.