В Индонезии рыбаки вытащили из океана огромную голову шестижаберной акулы. Об этом сообщает Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Останки акулы выловили в водах острова Ломбок. Чтобы вытащить голову на берег, четверо рыбаков привязали ее к двум деревянным шестам и взвалили на плечи. Происходящее попало на видео, которое опубликовала природоохранная организация Project Hiu.

В социальных сетях некоторые пользователи предположили, что запись была создана с помощью искусственного интеллекта. Однако представители организации опровергли эти подозрения и подтвердили, что рыбаки действительно поймали огромную тупорылую шестижаберную акулу.

Этот вид обитает на большой глубине. Такие акулы могут вырастать более чем до 4,5 метра в длину и весить свыше 900 килограммов.

В организации добавили, что занимаются защитой акул. Их задача - найти для индонезийских рыбаков другие источники дохода, чтобы им не приходило зарабатывать на ловле хищных рыб.