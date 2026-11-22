В "Фенербахче", который борется за чемпионство в турецкой Суперлиге по футболу, могут принять неожиданные кадровые решения. Последний неудачный результат команды вызвал недовольство руководства.

Как сообщаетİdman.biz со ссылкой на турецкие СМИ, руководство стамбульского клуба провело экстренное совещание сразу после ничьей с "Коджаэлиспором" (2:2).

На встрече обсуждались отставание команды в чемпионской гонке и выступление футболистов на поле. Сообщается, что руководство планирует принять жесткие меры, чтобы изменить ситуацию.

Одной из главных тем обсуждения стало возможное отстранение некоторых игроков от состава. Санкции могут применить к одному или двум футболистам, которые отличились недисциплинированным поведением или неудовлетворительной игрой.

Клуб рассчитывает таким образом усилить конкуренцию внутри команды и изменить отношение футболистов к борьбе за чемпионство.

Отметим, что в последнем туре "Фенербахче" сыграл вничью с "Коджаэлиспором" на выезде (2:2). После этого отставание стамбульского клуба от лидирующего "Галатасарая" достигло 11 очков.