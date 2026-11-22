Основатель китайской ИИ-корпорации MiniMax Янь Цзюньцзе лишился статуса миллиардера из-за резкого падения акций компании. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал изданию директор по управлению частным капиталом финансовой группы UOB Kay Hian Кеннет Го, MiniMax страдает из-за растущей обеспокоенности инвесторов по поводу рынка искусственного интеллекта. По его словам, акции компании резко упали 20 ноября, "отчасти потому, что некоторые инвесторы, возможно, переводят капитал в Anthropic".

По информации Forbes, ценные бумаги MiniMax подешевели более чем на 90% на фоне высокой конкуренции в сфере ИИ в КНР и опасений инвесторов.

Янь Цзюньцзе стал самым молодым миллиардером Китая после выхода MiniMax на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года. Тогда его состояние оценивалось в $3,2 млрд. В марте оно достигло пика в $12,6 млрд долларов. К 20 ноября состояние предпринимателя снизилось до $959,5 млн.