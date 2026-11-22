Два нефтяных танкера, предположительно нарушивших установленные правила, подорвались на морских минах к северу от острова Ганем и к востоку от Ормуза.

Как передает Day.Az, об этом заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По утверждению КСИР, танкеры пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, отключив свои навигационные системы.

Сообщается, что один из танкеров являлся супертанкером, перевозившим более 2 млн баррелей сырой нефти. После взрыва судно затонуло.

Названия танкеров, государства их регистрации, а также информация о состоянии членов экипажей не приводятся.