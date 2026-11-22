https://news.day.az/world/1876299.html Российский корабль взорвался в Ливии - ВИДЕО В ливийском порту Бенгази произошел взрыв и пожар на борту российского военного корабля "Меркурий". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ливийское правительство подтвердило факт происшествия. Вероятной причиной взрыва называют атаку безэкипажных катеров.
Российский корабль взорвался в Ливии - ВИДЕО
В ливийском порту Бенгази произошел взрыв и пожар на борту российского военного корабля "Меркурий".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ливийское правительство подтвердило факт происшествия.
Вероятной причиной взрыва называют атаку безэкипажных катеров.
Корабль остановился в Бенгази для перезаправки и взятия на борт запасов перед возвращением в Россию.
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