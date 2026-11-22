В ливийском порту Бенгази произошел взрыв и пожар на борту российского военного корабля "Меркурий".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ливийское правительство подтвердило факт происшествия.

Вероятной причиной взрыва называют атаку безэкипажных катеров.

Корабль остановился в Бенгази для перезаправки и взятия на борт запасов перед возвращением в Россию.