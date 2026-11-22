https://news.day.az/officialchronicle/1876298.html Президент Ильхам Алиев принял министра внутренней безопасности США - ФОТО 22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренней безопасности США Марка Уэйна Маллена. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра внутренней безопасности США - ФОТО
22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренней безопасности США Марка Уэйна Маллена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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