В США ежегодное число поступающих жалоб на киберпреступления превысило один миллион.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью телеканалу CNN директор Управления Национальной разведки США Джей Клейтон.

По его словам, в 2020 году в Федеральное бюро расследований (ФБР) поступило около 800 тысяч сообщений о киберинцидентах. Согласно последним данным, этот показатель достиг одного миллиона.

Дж.Клейтон подчеркнул, что киберугрозы представляют реальную опасность. Вместе с тем он отметил, что США удалось сохранить лидирующие позиции в сфере кибербезопасности.