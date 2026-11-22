https://news.day.az/hitech/1876301.html В США более миллиона человек пожаловались на киберпреступления В США ежегодное число поступающих жалоб на киберпреступления превысило один миллион. Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью телеканалу CNN директор Управления Национальной разведки США Джей Клейтон. По его словам, в 2020 году в Федеральное бюро расследований (ФБР) поступило около 800 тысяч сообщений о киберинцидентах.
В США более миллиона человек пожаловались на киберпреступления
В США ежегодное число поступающих жалоб на киберпреступления превысило один миллион.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью телеканалу CNN директор Управления Национальной разведки США Джей Клейтон.
По его словам, в 2020 году в Федеральное бюро расследований (ФБР) поступило около 800 тысяч сообщений о киберинцидентах. Согласно последним данным, этот показатель достиг одного миллиона.
Дж.Клейтон подчеркнул, что киберугрозы представляют реальную опасность. Вместе с тем он отметил, что США удалось сохранить лидирующие позиции в сфере кибербезопасности.
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