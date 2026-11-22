https://news.day.az/world/1876311.html Трамп хочет возобновить удары по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будут достигнуты договоренности с Тегераном о прекращении конфликта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.
Трамп хочет возобновить удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будут достигнуты договоренности с Тегераном о прекращении конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.
"Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделка", - сказал Йингст в эфире.
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