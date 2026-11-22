Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будут достигнуты договоренности с Тегераном о прекращении конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст после интервью с американским лидером.

"Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделка", - сказал Йингст в эфире.