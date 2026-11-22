Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно предоставил своей оппозиции повод для очередной порции иронии. Сначала он объявил, что официальный старт проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) будет дан 22 ноября, а затем выяснилось, что глава армянского правительства перепутал дни недели.

"Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт проекту TRIPP будет дан в понедельник", - написал Пашинян в своем Telegram-канале.

Нетрудно представить, сколько шуток о ранних провалах памяти премьер-министра прозвучит в ближайшие дни со стороны армянской оппозиции. Впрочем, нас в этой истории интересуют отнюдь не календарные способности Пашиняна и не очередной повод для внутриполитических перепалок в Ереване. Гораздо важнее тот факт, что проект, который еще недавно многие пытались представить едва ли не фантастической затеей, переходит к стадии реализации.

И здесь стоит вспомнить, сколько скептических заявлений было сделано по поводу TRIPP. Армянские оппоненты Пашиняна рассуждали о якобы неприемлемых уступках Азербайджану, российские эксперты ставили под сомнение возможность реализации маршрута без участия России, а в европейских экспертных кругах высказывались сомнения относительно политических и экономических перспектив инициативы. Иран также неоднократно выражал обеспокоенность изменением транспортной конфигурации региона.

Одни предрекали проекту провал, другие утверждали, что он останется исключительно декларацией. Но сегодня мы видим совсем другую картину. Стороны переходят от политических заявлений к подготовительной работе, американская компания AECOM представила армянским властям предварительные результаты технико-экономического исследования, а Ереван объявляет об официальном запуске инициативы.

И тут особенно важно понимать, что TRIPP не возник на пустом месте и не стал результатом внезапного прозрения политиков в Ереване. Его появление стало возможным благодаря принципиальному изменению ситуации на Южном Кавказе, которое обеспечил Азербайджан. Без победы в 44-дневной войне 2020 года и восстановления конституционного порядка на всей территории страны в результате антитеррористической операции в сентябре 2023 года нынешняя конфигурация регионального сотрудничества была бы попросту невозможна.

Пока армянская сторона продолжала сохранять надежду на прежний статус-кво, разговоры о полноценной транспортной связанности региона оставались заложниками конфликта. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, устранил препятствие, которое десятилетиями блокировало нормальное развитие региональных коммуникаций, и тем самым создал принципиально новые условия для экономического взаимодействия.

Не менее существенно и то, что именно Баку выступил инициатором перехода к полноценным мирным переговорам после завершения войны. Азербайджан еще в 2021 году заявил о готовности заключить мирное соглашение, а в феврале 2022 года представил армянской стороне пять основных принципов нормализации межгосударственных отношений. Они предусматривали взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, уважение международных границ, делимитацию и демаркацию, а также открытие транспортных коммуникаций. Это было предложение перейти к отношениям между двумя независимыми государствами на основе международного права.

Именно последовательное продвижение этой повестки, несмотря на сопротивление и попытки затянуть процесс, в конечном итоге сделало возможными Вашингтонскую декларацию от 8 августа 2025 года и последующие договоренности по TRIPP. Сегодня проект приобретает вполне конкретные очертания. Он предусматривает транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. В перспективе это железнодорожная и автомобильная инфраструктура, энергетические коммуникации, цифровые сети и новые возможности для международного транзита.

Показательно, что сам Пашинян отдельно подчеркнул значение передачи электроэнергии и заявил о намерении соединить армянскую энергосистему с сетями Азербайджана и Турции. По итогам предварительного исследования AECOM армянским чиновникам были представлены материалы по железнодорожной инфраструктуре, а также по энергетическим, автомобильным и цифровым направлениям. Следовательно, подготовка инфраструктурного проекта уже приобретает конкретный характер.

Выгоды от его реализации способны распространиться далеко за пределы двусторонних отношений Баку и Еревана. Для Азербайджана это прежде всего более короткое и надежное сухопутное сообщение с Нахчываном, расширение транзитных возможностей и укрепление связей с Турцией и далее с европейскими рынками. Для Армении - возможность преодолеть многолетнюю транспортную изоляцию, получить новые маршруты для экспорта и импорта, привлечь инвестиции, создать рабочие места и превратиться из страны, во многом находящейся в стороне от крупных региональных потоков, в участника международной логистики. Для Турции, государств Центральной Азии и других участников Среднего коридора - дополнительные возможности для перевозки товаров между Азией и Европой.

Развитие сети маршрутов и взаимосвязанных инфраструктурных проектов позволит повысить устойчивость торговых цепочек и снизить зависимость от отдельных транзитных направлений. Именно поэтому TRIPP следует рассматривать как возможность для всего Южного Кавказа выйти из логики многолетнего противостояния.

В интересах Азербайджана иметь у своих границ стабильную и экономически развитую Армению. Открытие коммуникаций и развитие взаимной торговли отвечают долгосрочным интересам Баку, поскольку создают дополнительные гарантии стабильности и предсказуемости в регионе. Но для этого необходима встречная политическая воля Еревана, готовность отказаться от реваншистских иллюзий и признать простую истину - устойчивое развитие невозможно строить на отрицании территориальной целостности соседнего государства.

Безусловно, впереди еще много технической, юридической и политической работы. Необходимо обеспечить согласованность действий, решить вопросы пограничной инфраструктуры, таможенных процедур, безопасности и эксплуатации коммуникаций. Но главное - появился механизм, который способен превратить политические договоренности в ощутимые экономические результаты. И это уже серьезное достижение, особенно если вспомнить, сколько лет регион был заложником конфликта, взаимного недоверия и внешнего вмешательства.

Поэтому в Азербайджане приветствуют продвижение проекта, поскольку его реализация отвечает интересам нашей страны и подтверждает правильность курса на формирование новых транспортных и экономических связей в регионе. Но на фоне запуска TRIPP в Баку рассчитывают и на то, что руководство Армении не "забудет" о следующем принципиально важном шаге - необходимости в самое ближайшее время добиться принятия новой Конституции, в которой больше не будет положений и ссылок, допускающих их трактовку как территориальных претензий к Азербайджану. Только устранение этого последнего политико-правового препятствия позволит перейти к подписанию полноценного мирного соглашения между нашими странами и окончательно закрепить новую страницу в истории Южного Кавказа.