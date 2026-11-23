https://news.day.az/society/1876312.html В Газахском районе утонул 63-летний мужчина Житель Газахского района утонул в реке Кура. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке реки Кура, протекающем по территории района. Так, в реке утонул житель села Биринджи Шыхлы, 1963 года рождения, Я. Мамедов.
В Газахском районе утонул 63-летний мужчина
Житель Газахского района утонул в реке Кура.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке реки Кура, протекающем по территории района.
Так, в реке утонул житель села Биринджи Шыхлы, 1963 года рождения, Я. Мамедов.
На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели водолазно-поисковой группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В настоящее время поисковые работы продолжаются. К ним привлечены сотрудники соответствующих структур.
По факту проводится расследование.
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