Житель Газахского района утонул в реке Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло на участке реки Кура, протекающем по территории района.

Так, в реке утонул житель села Биринджи Шыхлы, 1963 года рождения, Я. Мамедов.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели водолазно-поисковой группы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. К ним привлечены сотрудники соответствующих структур.

По факту проводится расследование.