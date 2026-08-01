В Сумгайыте произошел пожар в частном доме - ВИДЕО

В Сумгайыте произошел пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Шехида Шахрияра Гуиева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о возгорании поступила на горячую линию "112". На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Сумгайытского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь, возникший в одноэтажном жилом доме общей площадью 70 кв. м, был быстро локализован и потушен. Распространения пламени на расположенные поблизости строения удалось не допустить.

В результате пожара сгорели горючие конструкции кухни площадью 12 кв. м и кровля на площади 30 кв. м в трехкомнатном жилом доме.

В результате происшествия никто не пострадал.

Большая часть жилого дома, а также соседние строения были защищены от огня.