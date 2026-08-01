https://news.day.az/world/1851421.html CENTCOM опроверг заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления Ирана о закрытии Ормузского пролива. Как передает Day.Az, в опубликованном в социальной сети X сообщении командование подчеркнуло, что стратегически важный водный маршрут остается открытым для коммерческого судоходства.
CENTCOM опроверг заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления Ирана о закрытии Ормузского пролива.
Как передает Day.Az, в опубликованном в социальной сети X сообщении командование подчеркнуло, что стратегически важный водный маршрут остается открытым для коммерческого судоходства.
В CENTCOM также отметили, что Иран не контролирует Ормузский пролив. По данным командования, за последние четыре месяца через него беспрепятственно прошли тысячи коммерческих судов.
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