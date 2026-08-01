CENTCOM опроверг заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления Ирана о закрытии Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, в опубликованном в социальной сети X сообщении командование подчеркнуло, что стратегически важный водный маршрут остается открытым для коммерческого судоходства.

В CENTCOM также отметили, что Иран не контролирует Ормузский пролив. По данным командования, за последние четыре месяца через него беспрепятственно прошли тысячи коммерческих судов.