ЦБА обновил прогноз по инфляции

Годовая инфляция находится в пределах целевого показателя и движется в соответствии с прогнозной траекторией по базовому сценарию.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана.

Отмечается, что в июне 2026 года двенадцатимесячная инфляция составила 5,8%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачную продукцию составил 7,1%, на платные услуги - 5,6%, на непродовольственные товары - 3,8%. Годовая базовая инфляция составила 5,5%.

"Центральный банк прогнозирует, что в среднесрочной перспективе годовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя. Так, согласно июльским прогнозам по базовому сценарию, ожидается, что годовая инфляция в конце 2026 года составит 6,1%, через 12 месяцев (то есть в июне 2027 года) - 6%, а в конце 2027 года - 5,8%. Таким образом, ожидается, что годовая инфляция вернется к целевому показателю со второй половины 2027 года. Следует отметить, что отклонение ожидаемой инфляции на конец 2026 года от целевого показателя находится на уровне погрешности прогноза. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения обусловлен главным образом активизацией влияния прямых и косвенных затратных факторов внешнего происхождения, которое в среднесрочной перспективе не носит постоянного характера", - говорится в сообщении.