В США признали заброшенным город после отставки всех местных властей

Небольшой город Хартман в штате Колорадо с населением около 30 человек официально признан заброшенным после того, как все выборные должностные лица подали в отставку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Denver Post, одновременно власти предупредили, что местная система водоснабжения больше не может гарантировать безопасность питьевой воды.

Город остается без органов управления с 14 января, когда в отставку ушли три последних члена городского совета. Из-за отсутствия администрации Хартман не смог заключить контракты на использование грантов на сумму более $1 млн, выделенных на модернизацию системы водоснабжения.

После обращения одного из жителей власти штата признали, что без местного управления невозможно обеспечить работу коммунальной инфраструктуры, и официально объявили Хартман заброшенным.