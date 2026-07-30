В Гахе столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности погибшего и пострадавших в ДТП в Гахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погиб 60-летний житель села Амбарчай Гахского района Таджеддин Ахмедов.
Пострадавшие - 44-летний Хаял Абдул оглу Гашимов, 52-летний Заур Саид оглу Абдуллаев и 66-летний Новруз Шамиль оглу Манафов.
Обследование и лечение пострадавших продолжается в Гахской центральной районной больнице.
17:56
В Гахе столкнулись легковые автомобили, один человек погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 16:00 на участке автодороги Гах-Шеки, проходящем по территории Гахского района, столкнулись автомобили "Mercedes" и "Нива". В результате аварии погиб один человек.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре