Прейскурант по вступлению в ЕС - Армению заманивают в ловушку? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Счет пришел не дипломатической почтой, а через газетную полосу. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер, некогда работавший в комитете по парламентскому сотрудничеству с Арменией и знающий механику Брюсселя изнутри, сказал вслух то, что в еэсовских коридорах произносят шепотом и с оговорками: европейские чиновники будут принуждать Ереван к введению визового режима с Россией и присоединению к санкциям.

"На Армению будет оказано сильное давление, чтобы она все же приняла такие меры", - формулировка евродепутата в интервью "Известиям" лишена всякой дипломатической ваты. Дальше - фраза, которую стоило бы выбить на фронтоне здания Берлемон: Евросоюз использует республику в собственных геополитических целях, но не сможет защитить ее от неизбежных экономических и политических последствий такого шага.

Новость, стало быть, не в требовании. Новость в том, что впервые названа цена - позиция за позицией, как в накладной. Первая графа: визы для россиян. Вторая: санкционный режим. Ни та, ни другая не имеет отношения к экономике; обе имеют отношение к ритуалу. Требуется не реформа, а доказательство лояльности, оформленное в виде пограничной процедуры.

Способен ли Ереван вообще выписать такой чек? Вопрос не риторический, а юридический. Безвизовое пространство держится на трех опорах: Бишкекском соглашении от 9 октября 1992 года о безвизовом передвижении граждан СНГ, двустороннем армяно-российском договоре о взаимных поездках и свободе движения трудовых ресурсов внутри ЕАЭС. Чтобы поставить на границе с Москвой консульский шлагбаум, надо демонтировать все три - денонсировать многосторонний договор, разорвать двусторонний, выйти из союза. Прецедент имеется: Молдова Бишкекское соглашение денонсировала, аккуратно сохранив отдельные двусторонние безвизовые режимы с Казахстаном и Узбекистаном. Разница в том, что Кишинев не сидит в таможенном союзе и не покупает газ у того, кому закрывает въезд.

Теперь арифметика - беспощадная наука, не признающая ценностной риторики. В 2025 году Армению посетили 2,26 миллиона туристов, из них 921 704 человека приехали из России - 40,7 процента всего потока; далее Грузия (288 578) и Иран (182 364). Французов набралось 35,9 тысячи, немцев - 34,1 тысячи, американцев - 60,9 тысячи. Визовый барьер ампутирует ровно ту часть отрасли, которая ее кормит, и предложит взамен тридцать шесть тысяч французов. Отель в Дилижане подобной подстановки не переживет.

Денежные переводы - следующая строка. Из России в Армению в 2025 году переведено 3,9 миллиарда долларов при ВВП республики 29,5 миллиарда: восьмая часть экономики. Из США пришло 733,8 миллиона, из Великобритании - 207,3 миллиона, из Швейцарии - 131,9 миллиона. Сложите три западных потока - получите менее трети российского. Такова цена лозунга о "европейском выборе", выраженная в платежных поручениях гюмрийских каменщиков и подмосковных строителей.

Торговля добивает картину. Внешнеторговый оборот Армении превысил 21 миллиард долларов, из которых 8,2 миллиарда пришлись на страны ЕАЭС; экспорт превысил 8 миллиардов, более 3,2 миллиарда ушло на рынок союза, а поставки в Россию достигли 2,96 миллиарда - 35,28 процента всего армянского экспорта. Сергей Шойгу добавил деталей, от которых холодеет любой министр экономики: на российский рынок приходится до 98 процентов экспорта армянской сельхозпродукции и 78 процентов крепкого алкоголя, а газ, мука, зерно, удобрения, дизель и бензин поставляются по ценам втрое ниже рыночных. Газ по 177 долларов за тысячу кубометров, сырье для Мецаморской АЭС - оттуда же.

Что лежит на другой чаше? План устойчивости и роста на 270 миллионов евро, объявленный в апреле 2024 года: 200 миллионов грантами и 70 миллионов на привлечение инвестиций, из них 90 миллионов - на реформы в торговле, визовой сфере, занятости и социальном блоке. Отдельной строкой - 2,2 миллиона евро на сопровождение самого визового диалога. Обещанные 2,5 миллиарда евро инвестиций фон дер Ляйен формулирует в условном наклонении: "мы ожидаем, что этот план привлечет". Ожидание - не транш. Гарантия - не пресс-релиз.

Сама награда за послушание при близком рассмотрении съеживается до размеров консульской формальности. Диалог о либерализации визового режима Брюссель открыл с Ереваном в сентябре 2024 года, весной 2025-го в Армению прибыли экспертные миссии ЕС, а 5 ноября 2025 года Еврокомиссия передала План действий по либерализации визового режима; документ вручил министру внутренних дел Арпине Саркисян заместитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнес Люхнер.

В плане 74 ориентира, сгруппированных в четыре блока: биометрические документы, включая паспорта и ID-карты; управление границами, миграция и предоставление убежища; общественный порядок, куда входят борьба с наркотиками, торговлей людьми, профилактика преступности и антикоррупционные меры; защита прав человека.

Структура ориентиров двухуровневая: сперва создается законодательная и институциональная база, затем требуется доказать, что она функционирует эффективно и устойчиво, причем оба этапа Еврокомиссия оценивает отдельно. Выполнение большинства пунктов не дает ничего: финальное решение Совет ЕС и Европарламент принимают лишь после подтверждения Еврокомиссией, что закрыты все условия плана - не "большинство", а все. Только после завершения этих работ будет обсуждаться сама либерализация.

Предмет обсуждения тоже стоит назвать точно. Отменяются визы категории C - краткосрочные поездки до 90 дней в течение любых 180, без права на работу, учебу или проживание. Воспользоваться режимом смогут только владельцы биометрических паспортов, соответствующих стандартам ИКАО; небиометрический паспорт права на безвизовый въезд не дает даже после вступления нового режима в силу. Армения биометрических паспортов не выдает: программа была приостановлена в 2017 году из-за контрактных сложностей.

Инфраструктуру создает победивший в тендере французский консорциум IDEMIA Identity Security France and A.C.I. Technology, в апреле 2025 года подписано соглашение с созданной им компанией HAYPASS, выпуск новых паспортов и ID-карт по графику стартует во втором полугодии 2026 года. Арифметика отсюда выводится сама: рядовой гражданин получит доступ к гипотетическому безвизу лишь после того, как заменит документ, за который заплатит.

Первый отчетный рубеж пройден с той же аккуратностью формулировок. Отчет о прогрессе Еврокомиссия приняла 30 апреля 2026 года и официально вручила армянским властям 5 мая в ходе саммита Европейского политического сообщества, следующий ожидается во втором квартале 2027 года. Пресс-служба МВД Армении передала суть документа без иносказаний: диалог продлится столько времени, сколько необходимо для обеспечения полного выполнения всех установленных ориентиров. Публичной разбивки по каждому бенчмарку Делегация ЕС не дала, ограничившись констатацией: первый набор требований по безопасности документов и ряд требований по управлению миграцией находятся на "продвинутой стадии выполнения".

Опыт предшественников очерчивает реальный горизонт: Молдова шла от запуска диалога в июне 2010 года до безвизового режима в апреле 2014-го, Грузия - с июня 2012-го по март 2017-го, Украина - с октября 2008-го по июнь 2017-го, почти девять лет. Никол Пашинян тем временем обещал избирателям иные сроки: вопрос будет решен не позднее чем через два года, после чего останется "только не забыть взять с собой паспорт и билет". Финансовое наполнение процесса измеримо и скромно: 1 июня 2026 года в Ереване запустили программу поддержки визового диалога стоимостью 2,2 миллиона евро - первую, напрямую обслуживающую эту повестку.

Мониторинг после либерализации не прекращается, он в нее встроен. Комиссия отслеживает уровень отказов в выдаче виз, отказы во въезде на внешних границах, случаи незаконного пребывания, возвраты и число заявлений об убежище, а переход ко второму уровню бенчмарков произойдет лишь после дополнительной оценки миграционного и безопасностного воздействия будущей либерализации. Текущая статистика для Еревана благоприятна: число шенгенских виз выросло с 51 тысячи в 2019 году до 86,3 тысячи в 2024-м, доля многократных виз - с 34,8 до 43,5 процента, уровень отказов снизился с 13,2 до 12,4 процента, случаи незаконного пребывания почти не выросли - 2155 в 2019 году против 2465 в 2024-м, ходатайства об убежище сократились с 5240 в 2022 году до 3535 в 2025-м. Сравнительный вес паспорта при этом остается прежним: по индексу Henley армянский документ открывает доступ примерно в 80 стран - меньше, чем грузинский со 131 направлением, турецкий с 121 и азербайджанский с 82.

Отдельно стоит сказать о том, чем именно награждают. Награда отзывная. 7 октября 2025 года Европарламент одобрил реформу механизма приостановки безвизового режима, 17 ноября ее утвердил Совет ЕС, голосование в пленарной сессии дало 518 голосов за, 96 против при 24 воздержавшихся. Обновленный механизм вступил в силу в декабре 2025 года и дал ЕС более сильные и быстрые инструменты реагирования на злоупотребления безвизовым режимом, риски безопасности и откат в сфере основных прав. Порог срабатывания снижен до тридцати процентов роста отказов, просроченных пребываний, необоснованных ходатайств об убежище или тяжких преступлений, первичная приостановка рассчитана на двенадцать месяцев с продлением до двадцати четырех, вплоть до окончательной отмены, а список оснований расширен нарушениями прав человека, гибридными угрозами и схемами гражданства за инвестиции. Правило охватывает все шестьдесят одно государство, чьи граждане сегодня въезжают в Шенген без визы на срок до 90 дней в течение 180. Первую проверку механизм прошел на грузинском материале: приостановка соглашения об упрощении выдачи виз, предложенная Еврокомиссией в декабре 2024 года и принятая Советом в январе 2025-го, применяется девятнадцатью странами ЕС, а решением, о котором объявлено в марте 2026 года, визовое требование вернули владельцам грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов - первый случай применения усиленного механизма. Реформа, растянутая на годы, увенчивается правом, которое отбирается решением одной имплементационной регуляции.

Шенгенских виз гражданам Армении в 2024 году выдано 86,3 тысячи. Против этой цифры стоит другая: в 2024 году Армению посетили 937 623 российских туриста, 43 процента всего потока, в 2025-м - 921 704 человека, или 41 процент от 2 263 642 приезжих, при том что Грузия дала 288 578 человек, Иран - 182 364, США - 60,9 тысячи, Франция - 35,9 тысячи, Германия - 34,1 тысячи. Тренд Ереван считает сам: по данным министра экономики Геворга Папояна, российских туристов в 2025 году оказалось на 216 тысяч меньше, чем в 2023-м, а их доля упала с 52-53 процентов до 41. Восемьдесят шесть тысяч виз против девятисот двадцати одной тысячи туристов - вот обменный курс, который предлагают Еревану, и он не в его пользу.

Кто-то возразит: терпение вознаграждается. Черногория терпит с декабря 2010 года. Постановлением от 23 июля 2026 года Подгорица обязала граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции получать визы с 1 ноября 2026 года, а вступление в ЕС планирует на 2028 год. Politico со ссылкой на расчеты Еврокомиссии оценивает интеграцию Черногории в 3 миллиарда евро на период с 2028 по 2034 год. Шестнадцать лет в приемной - и визовый барьер как рутинный пункт дорожной карты, а не как достижение.

Тбилиси иллюстрирует обратную сторону медали. С 6 марта 2026 года вступило в силу решение ЕС о приостановке безвизового режима для держателей дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии - на первоначальный срок в 12 месяцев. Брюссель прямо назвал это первым применением нового усиленного механизма приостановки. Дареное отзывается. Пряник, оказывается, конструктивно совмещен с кнутом - экономно, по-европейски.

Пока Брюссель выставляет счет, Москва предъявляет свой. В мае 2026 года Россия предупредила о возможности приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Следом пошла санитарная артиллерия: запрет на ввоз цветов, минеральной воды "Джермук", приостановка продаж вин и коньяка, ограничения на рыбу. Результат виден в цифрах, а не в комментариях: за январь-май 2026 года товарооборот упал до 2,196 миллиарда долларов против 2,763 миллиарда годом ранее, доля России сократилась с 35,1 до 28 процентов, доля ЕАЭС - с 36,7 до 29,8. Двадцать один с половиной процент минуса за пять месяцев - такова стоимость геополитического кокетства в пересчете на фуры и таможенные декларации.

Разговор 27 июля довершил композицию. Кремль сообщил, что звонок состоялся по инициативе армянской стороны и что была акцентирована необходимость провести в возможно короткие сроки общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Пашинян в ответ потребовал снять ограничения на армянский экспорт, назвав их противоречащими правовой базе отношений и регулированию ЕАЭС. Референдум премьер допустил лишь после официальной подачи заявки на вступление в ЕС. Классическая тактика затягивания там, где время работает против затягивающего.

Самое любопытное - совпадение показаний двух взаимно враждебных инстанций. СВР России утверждает: Евросоюз требует сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвать гуманитарные связи, поощряя это перспективой визовой либерализации. При этом, по той же версии, в Брюсселе понимают, что многомиллиардные издержки компенсировать не смогут, а многие европейские страны уже сигнализировали о неготовности открывать рынки для армянской продукции. Разведка Москвы и депутат Европарламента описывают один и тот же механизм, расходясь лишь в интонации. Когда обвинение и защита сходятся в фактуре, факт перестает быть пропагандой.

Суть же выходит далеко за пределы консульской практики. Виза с Россией для Еревана - не пограничная процедура, а присяга. Санкции - не экономический инструмент, а тест на управляемость. Тот, кто согласился платить суверенитетом, обнаруживает удивительное свойство этой валюты: чем больше платишь, тем выше становится цена. Прейскурант всегда допечатывается.

Баку прошел мимо этой приемной сознательно. Азербайджан не выменивал визовую политику на транши, не сдавал выбор партнеров за обещание "прекрасного далекого" и не подписывал накладных, в которых графа "оплата" заполнена словом "государственность". Свой газ, свои коридоры, своя армия, свои переговоры - и мир, оформленный в Вашингтоне в августе 2025 года, а не выпрошенный в чужих коридорах. Регион предлагает Еревану то, чего Брюссель предложить не в состоянии физически: открытые коммуникации, транзит, рынки соседей, дорогу к морю через Зангезур вместо дороги в очередь. Разница между двумя предложениями измеряется не в декларациях, а в километрах рельсов.

Счет выставлен, позиции перечислены, срок оплаты неясен. Ясно другое: платить придется не Брюсселю, который честно предупредил, что защитить не сможет, и не Картхайзеру, который единственный сказал правду вслух. Платить будет виноградарь в Араратской долине, чей коньяк не купит Париж, и таксист в Ереване, ждущий туриста, который приедет по визе.

Дороже всего в этой сделке обойдется не газ и не рынок сбыта.

Дороже всего обойдется иллюзия, что за право стоять в очереди берут символическую плату.