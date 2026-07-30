Россия потребует от Армении компенсацию

Министр экономического развития России Максим Решетников назвал необоснованными требования Армении о дополнительных выплатах в связи с Южно-Кавказской железной дорогой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, Южно-Кавказская железная дорога - это не "бесплатный" актив, а предприятие, в которое Россия инвестировала более 30 млрд рублей, обновила подвижной состав и развивала инфраструктуру в рамках договорных обязательств.

Министр отметил, что если эти обязательства будут пересмотрены в одностороннем порядке и в результате инвестору будет нанесён ущерб, Россия получит право потребовать компенсацию.

"Поднимать вопрос о том, что Россия должна дополнительно платить Армении, необоснованно", - заявил Решетников, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поиске альтернативы отношениям с Москвой.