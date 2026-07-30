Обитель рая – от центра Ордубада до самых отдаленных сел - ФОТО

При поддержке министерства культуры Азербайджана и в партнерстве с ICESCO завершено производство документально-музыкального этнографического фильма "Обитель рая" (Cənnətin İqamətgahı).

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспонденту Trend автор сценария и режиссер-постановщик картины Кямран Гасымов. Картина стала первым экранным проектом, созданным в рамках концепции "Культура Азербайджана - 2040".

45-минутный фильм посвящен древнему Ордубаду - одному из историко-культурных центров Азербайджана, который в феврале текущего года был включен в предварительный список ICESCO. Авторы проекта раскрывают богатое историческое и культурное наследие города, его музыкальные традиции, фольклор, уникальные обычаи и этнографические особенности.

По сюжету музыканты впервые за 35 лет отправляются от входа в Зангезурский коридор в древний Ордубад, где на улицах исторических кварталов звучат ордубадские баяты в сопровождении оригинальной музыки. Создатели фильма исследуют традиции, передававшиеся из поколения в поколение, показывают малоизвестные культурные особенности города и его окрестностей - от центра Ордубада до самых отдаленных сел.

Особое внимание в картине уделено связи природы и повседневной жизни местных жителей. Авторы рассказывают о символике ореховых деревьев и старинных дверей ордубадских домов, объясняют, почему древние мечети города строились без минаретов, раскрывают тайну ледяных родников.