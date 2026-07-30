https://news.day.az/world/1851074.html Почти 3 тысячи человек умерли от жары в Британии - ВИДЕО В Великобритании в мае-июне 2026 года из-за аномальной жары скончались 2 877 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, этот показатель почти вдвое превышает число смертей, зарегистрированных за весь летний сезон 2025 года, когда жертвами жары стали 1 504 человека.

Почти 3 тысячи человек умерли от жары в Британии - ВИДЕО

В мире, 30 июля 2026 16:31 (UTC +04:00) 602
Почти 3 тысячи человек умерли от жары в Британии

В Великобритании в мае-июне 2026 года из-за аномальной жары скончались 2 877 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, этот показатель почти вдвое превышает число смертей, зарегистрированных за весь летний сезон 2025 года, когда жертвами жары стали 1 504 человека.

В ведомстве отметили, что несколько последовательных волн жары и рекордно высокие температуры, наблюдавшиеся в этом году, представляли серьезную угрозу для здоровья населения, особенно пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

По данным агентства, большинство летальных исходов связано с тепловыми ударами, а также с обострением сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных экстремальной жарой.

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