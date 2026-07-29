https://news.day.az/world/1850834.html На Гавайях началось извержение вулкана - ВИДЕО На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США, фонтаны лавы достигают высоты 30 метров и продолжают расти.
На Гавайях началось извержение вулкана - ВИДЕО
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США, фонтаны лавы достигают высоты 30 метров и продолжают расти.
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