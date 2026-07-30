В Азербайджане расширен список оснований для ограничения доступа к сайтам
В Азербайджане расширен перечень случаев, при которых временно ограничивается доступ к интернет-информационному ресурсу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и закон "Об информации, информатизации и защите информации", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно изменению, доступ к интернет-информационному ресурсу или его соответствующей части будет временно ограничен на основании решения соответствующего органа исполнительной власти при размещении следующей информации:
- о способах и правилах изготовления или использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их незаконного приобретения, а также местах или способах культивирования наркосодержащих растений;
- носящей характер оскорбления или клеветы, а также нарушающей неприкосновенность частной жизни;
- ложных сведений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесения значительного имущественного ущерба, массового нарушения общественной безопасности, нарушения работы объектов жизнеобеспечения, финансовой, транспортной, связи, промышленной, энергетической и социальной инфраструктуры или наступления иных общественно опасных последствий.
Кроме того, организация и проведение азартных игр:
- в виртуальной форме, в том числе с использованием сети Интернет, сети мобильной связи, платформ социальных сетей, иных средств электронной связи, а также интернет- и мобильных телекоммуникационных приложений или иных платформ на базе технологий;
- с допуском к участию несовершеннолетних;
- совершенные группой лиц по предварительному сговору;
- совершенные с получением дохода в крупном размере
наказываются штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, с ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок.
В документе отмечается, что те же деяния, совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), а равно с получением дохода в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.
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