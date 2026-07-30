В Азербайджане расширен список оснований для ограничения доступа к сайтам

В Азербайджане расширен перечень случаев, при которых временно ограничивается доступ к интернет-информационному ресурсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и закон "Об информации, информатизации и защите информации", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, доступ к интернет-информационному ресурсу или его соответствующей части будет временно ограничен на основании решения соответствующего органа исполнительной власти при размещении следующей информации:

- о способах и правилах изготовления или использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их незаконного приобретения, а также местах или способах культивирования наркосодержащих растений;

- носящей характер оскорбления или клеветы, а также нарушающей неприкосновенность частной жизни;

- ложных сведений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесения значительного имущественного ущерба, массового нарушения общественной безопасности, нарушения работы объектов жизнеобеспечения, финансовой, транспортной, связи, промышленной, энергетической и социальной инфраструктуры или наступления иных общественно опасных последствий.

Кроме того, организация и проведение азартных игр:

- в виртуальной форме, в том числе с использованием сети Интернет, сети мобильной связи, платформ социальных сетей, иных средств электронной связи, а также интернет- и мобильных телекоммуникационных приложений или иных платформ на базе технологий;

- с допуском к участию несовершеннолетних;

- совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- совершенные с получением дохода в крупном размере

наказываются штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, с ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок.

В документе отмечается, что те же деяния, совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), а равно с получением дохода в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.